Cristina Chiabotto sorpresa di Pasqua: sui social annuncia la gravidanza

Già da metà marzo erano circolate delle voci che spifferavano, se così possiamo dire, la seconda gravidanza di Cristina Chiabotto. La conduttrice però non aveva confermato e neppure smentito, volendo probabilmente aspettare di sentirsi più sicura prima di rendere ufficiale la seconda gravidanza. Ma a quando pare le voci erano vere: Cristina Chiabotto è incinta e ieri, con una foto sui social, è stata proprio l’ex miss Italia a rivelare a chi la segue con affetto, che pochi mesi dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, c’è una seconda bellissima notizia. Cristina e Marco Roscio quindi, dopo la nascita della piccola Luce, sono di nuovo pronti ad allargare la famiglia, ed è tantissima la gioia, come spiega la stessa Chiabotto sui social, con una dolcissima foto per Pasqua.

Cristina Chiabotto incinta: sui social l’annuncio

Ha iniziato con queste parole il suo messaggio sui social la Chiabotto spiegando: “Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti,oggi e sempre.”

E poi mostrandosi con un bellissimo uovo di Pasqua ha aggiunto: “Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa piu’ bella che potessi desiderare, la vita.“

Le bellissime parole per la sua seconda gravidanza: “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere piu’ fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore Mamma, papa’ e Luce.”

Nel dolcissimo scatto si vede anche la manina di Luce che tocca il pancino della sua mamma in attesa di conoscere la sua sorellina!