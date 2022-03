Cristina Chiabotto è incinta a dieci mesi dalla nascita di Luce?

Gli indizi sono vari e per il gossip Cristina Chiabotto è incinta per la seconda volta, del secondo bebè a dieci mesi dalla nascita della prima figlia. E’ la rivista Diva e Donna a ipotizzare che la Chiabotto sia in dolce attesa ma sono in molti a pensare che sia davvero così, che l’ex Miss Italia abbia un pancino da nascondere. Cristina Chiabotto e Marco Roscio forse sono già pronti ad allargare la loro bellissima famiglia ed è anche sui social che gli indizi sembrano confermare tutto. Lei resta in silenzio, non smentisce, non conferma ma nelle sue foto posa sempre di schiena o con vestiti e trucchetti che nascondono il presunto pancino. La piccola Luce Maria è nata il 7 maggio 2021, tra un po’ festeggerà il primo compleanno e il regalo potrebbe essere proprio un fratellino o una sorellina.

Le prime foto di Cristina Chiabotto di nuovo incinta

Sono le foto che pubblica Diva e Donna mentre la Chiabotto è sempre molto riservata e non dice nulla. La cicogna è di nuovo in arrivo? Anche per fare gli auguri di buon compleanno a suo marito ha scelto una vecchia foto e non ha condiviso niente della festa che ha organizzato per lui. Tutti sono stati molto attenti a non mostrare molto di Cristina e questo non fa che confermare i sospetti. Un party a tema golf, lo sport che Marco adora, tutto organizzato curando ogni dettaglio ma non c’è molto da vedere, solo immagini che non mostrano tutto e forse nascondono davvero il ventre arrotondato.

Marco Roscio ha appena compiuto 36 anni e la sua Cristina forse sta per regalargli il dono più bello, il secondo. La vita della splendida Miss Italia è cambiata in pochi anni passando dall’essere single a diventare la mamma e la moglie più felice al mondo.