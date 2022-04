Tomaso Trussardi conquista tutti con la foto della figlia

Uno scatto in bianco e nero, una foto pubblicata da Tomaso Trussardi sul suo profilo Instagram. Scrive semplicemente “Cece…”, è il dolce nome con cui Tomaso e Michelle Hunziker chiamano la loro bambina, la loro bellissima Celeste. E’ la più piccola delle figlie dell’ex coppia, dicono sia dolcissima e al tempo stesso come tutte le sorelle più piccole un vero terremoto. Somiglia tanto al suo papà e nella foto occhi negli occhi chissà cosa si staranno dicendo padre e figlia. E’ una foto che parla d’amore, quello di un papà per la sua bambina. Sono rare le foto che Tomaso Trussardi posta mostrando la sua vita privata, tra lui e Michelle è ovvio che è stato sempre lui il più discreto, il mondo dello spettacolo non è il suo mondo. La Hunziker tante volte ha fatto molta fatica per mostrare un po’ della loro famiglia, lui sempre così riservato, timido. E’ anche per questo che adesso la foto con la sua Cece ha ancora più valore.

Michelle Hunziker visita il duomo di Milano con le sue bambine

Oggi Michelle Hunziker ha visitato il duomo di Milano con le figlie Sole e Celeste, una giornata speciale, una delle tante. Entrambe erano molto curiose, adorano la storia e con la loro mamma non si sono annoiate. Poi il pranzo a base di pizza.

Una parte del gossip pensa che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stiano provando a tornare insieme, altri invece raccontano che la showgirl e conduttrice sta proseguendo la sua conoscenza con Giovanni Angiolini. I diretti interessati non ne parlano, non dicono nulla, preferiscono concentrarsi su cose più importanti e mostrare gli affetti veri, l’amore per le figlie. Entrambi sembrano dedicare più tempo possibile alle loro bambine, una separazione non è mai semplice, non solo per chi non si ama più ma anche per i figli.