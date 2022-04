Lulù Selassiè rompe con Manuel per le ingerenze della famiglia: “Abbiamo lottato contro tutti per il nostro amore”

“Noi abbiamo lottato per far si che si andasse oltre queste situazioni pesanti ma purtroppo non ci siamo riusciti” queste sono alcune delle parole di Lulù Selassiè in una diretta sui social pochi minuti dopo la pubblicazione del comunicato stampa di Manuel Bortuzzo sul sito dell’Ansa. Comunicato stampa tramute il quale Bortuzzo, ha reso nota la fine della sua storia con la principessa Selassiè. “Non era questo che volevamo per la nostra storia ma non è nè colpa mia nè colpa di Manuel ma delle persone che si sono messe in mezzo” ha detto Lulù. “Ovviamente non persone della mia famiglia, perchè lo sapete come si è comportata la mia famiglia con Manuel” ha aggiunto Lulù. I fan della coppia, non hanno voluto credere che questa vicenda fosse vera e hanno anche ipotizzato che magari dietro a quell’articolo ci fosse lo zampino de Le Iene, che ultimamente, “Vedo dei messaggi in cui mi dite che non ci credete, purtroppo dovete crederci” ha continuato la principessa Selassiè.

Le parole di Lulù Selassiè che conferma la fine della storia con Manuel

Non sappiamo bene come andrà a finire, ma a questa storia, non abbiamo creduto mai fino in fondo, e non di certo perchè non credevamo nei sentimenti della principessa, al contrario. Si avvicinano momenti importanti per Manuel, si avvicina il lancio del suo film ed ecco improvvisamente un comunicato Ansa, addirittura…Divergenze, ingerenze e pensare che si usavano ogni tre per due parole come “ti amo”, “mi manchi”, “sei la mia vita” e si parlava persino di matrimonio e figli. E’ anche per questo che tanti continuano a pensare che sia solo un bruttissimo scherzo.

LULÙ CONFERMA ! LULÙ E MANUEL SI SONO LASCIATI … PARE CHE MANUEL SI SIA FATTO INFLUENZARE DALLA SUA FAMIGLIA , MA SE AMI DAVVERO UNA PERSONA LA FAMIGLIA NON L’ASCOLTI ! LULÙ MERITI DI MEGLIO ❤️ #gfvip #fairylu pic.twitter.com/aSJNaobDlV April 25, 2022

Lulù stava spiegando quanto successo in una diretta instagram che però è stata interrotta e non sappiamo se nei prossimi minuti tornerà sui social per spiegare quello che è accaduto tra lei e Manuel. Ma è stata abbastanza chiara: la storia è finita per colpa di terze persone, almeno a suo avviso. Certo è che il Bortuzzo non ha taggato lei, non ha fatto un video in sua compagnia, non ha speso parole d’amore ma si è affidato a un freddo comunicato stampa. Eppure fino a due giorni fa erano insieme a giurarsi amore eterno con tanto di storie sui social.