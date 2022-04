Lulù si sfoga sui social dopo esser stata lasciata da Manuel Bortuzzo: attacca il padre ma non ferisce il suo ex

Dopo quasi un giorno di attesa, e dopo una diretta durante la quale Lulù Selassiè si è sfogata con i suo fan senza però dire molto, alla fine la Selassiè ha deciso di commentare via social quanto accaduto tra lei e Manuel. La principessa Selassiè ha confermato quella che era stata la sensazione di molti fan della coppia: non si aspettava di essere lasciata tramite un comunicato stampa. Lei e Manuel stavano attraversando un periodo complicato ma non si immaginava di leggere nero su bianco, quelle parole. E così sui social ammette che il modo, le ha fatto davvero molto male. Non vuole però che i fan si preoccupino per lei e spiega che “si chiude una porta, si apre un portone” e a quanto pare, la principessa, con attorno i suoi affetti, non sta vivendo in modo drammatico la fine di questa relazione. Ci tiene però a mettere dei puntini sulle i, e specifica ad esempio che la storia non è finita a causa del suo carattere, ma che c’è altro.

Lulù Selassiè parla della fine della sua storia con Manuel Bortuzzo

“Non è colpa mia o del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati” ha scritto la principessa dicendo che lei, a differenza degli altri, è sempre stata sincera sia dentro che fuori la casa, riferendosi probabilmente sia al suo ex che alla famiglia di lui che a quanto pare, è uno dei problemi più grandi in questa vicenda. La principessa ha spiegato che le ingerenze della famiglia di Manuel le hanno fatto sempre male, anche quando lei era ancora nella casa del GF VIP ma che pensava che una volta finito il reality, le cose si sarebbero sistemate. E invece a quanto pare, anche nella “vita reale” nulla è cambiato. La principessa Selassiè ha anche ribadito un altro concetto: non sono state bloccate sui social dal padre di Manuel ma sono state loro a bloccarlo e al momento, non ne vuole spiegare il motivo. Lulù oggi è ferita per quello che è successo, ma non si sente di ferire una persona che ama, nonostante abbia deciso di andare avanti e voltare pagina. Poi si affida ai suoi fan che sono stati sempre il punto di forza in questi giorni. “Proverò a fidarmi di voi e delle persone che ogni giorno mi dimostrano amore e lealtà” ha detto la Selassiè sui social.