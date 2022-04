Manila Nazzaro dice la sua su Manuel e Lulù e si schiera con la famiglia di Bortuzzo

In una intervista per MondoTv24, Manila Nazzaro ha deciso di commentare quello che sta succedendo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. L’ex vippona, che ha instaurato nella casa del GF VIP un bellissimo rapporto con Manuel, all’inizio del percorso, ha deciso di schierarsi senza pensarci troppo dalla parte della famiglia di Bortuzzo, che è stata travolta dall’odio di molti haters sui social. Pur spendendo bellissime parole per Lulù, ha voluto parlare di quanto amore i genitori di Manuel e i suoi fratelli, gli abbiano dato. Una famiglia che non merita l’ondata di odio social che sta arrivando in queste ore.

“Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse, credo che Lulù debba fare ancora un percorso e che la decisione di Manuel non tolga nulla alla bellezza dell’animo di quel ragazzo e della sua famiglia”. Sono queste le parole di Manila a MondoTv24 . La Nazzaro ha voluto specificare: “Apriamo il discorso haters, che lo trovo ridicolo, assurdo e insopportabile, soprattutto quando leggo parole… Potete scrivere tutto su di me, sulle mie scelte di cuore e affetto che ho avuto dentro la casa, ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore, forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto la gran parte delle famiglie. Ho capito sulla mia pelle che le tragedie, i dolori e le malattie o ti rendono migliore o peggiore.

Manila Nazzaro si schiera dalla parte della famiglia di Manuel Bortuzzo

L’ex Miss Italia ha anche dichiarato: “Ecco, loro sono l’accezione più bella da questo punto di vista e quindi vorrei che si proteggesse la bellezza di Manuel e della sua famiglia e la bellezza di Lulù nel suo animo, che è molto diverso per caratteristiche e vita vissuta”. Alla Nazzaro è stato chiesto se pensa che ci possa essere la possibilità di un ritorno di fiamma tra Lulù e Manuel ma la donna sembra escludere questa possibilità anche se in amore, mai dire mai…