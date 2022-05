Ida Platano avvistata mentre bacia un uomo: è Marco? News da Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, abbiamo visto arrivare in studio per Ida Platano un nuovo corteggiatore che si è presentato accusando Riccardo, di non essere poi così sincero con la sua ex. Marco si è detto convinto che probabilmente il tarantino ancora una volta voglia illudere Ida, ne è nata ovviamente una accesa discussione con la Cipollari. Ma la notizia di cui vogliamo parlare, non riguarda quello che è successo tra Ida e Marco, il nuovo corteggiatore, nello studio di Canale 5. Sui social sta circolando in queste ore, un video che mostra Ida Platano mentre bacia in modo più che passionale un uomo. I due non si vedono bene nel video ma sembrerebbe proprio, viste le fattezze, che il ragazzo in video sia Marco. Sembra essere un uomo con i capelli quasi completamente rasati, e molto simile al ragazzo arrivato di recente nel programma per la bella parrucchiera bresciana. Sarà questa la volta buona?

Uomini e Donne news: Ida Platano ha un nuovo amore?

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne che sono arrivate in questo fine settimana, con la registrazione di due nuove puntate del programma, sappiamo ben poco. Sappiamo che in una si è parlato di Ida e Riccardo, pare che tra i due ci sia stato un chiarimento ma nella seconda puntata, di Ida e Riccardo non si è parlato, forse perchè la Platano ha finalmente trovato un altro uomo nel suo percorso a Uomini e Donne?

A giudicare dal bacio, sembrerebbe proprio che Ida sia parecchio interessata al giovane che è in sua compagnia, sarà la volta buona? Ha davvero voltato pagina, finalmente? Staremo a vedere. Le ragazze che hanno inviato il video al blog Isa&Chia hanno spiegato che Ida si trovata in un locale di Brescia, dove c’erano molte persone, e nè lei nè lui si facevano problemi nello scambiarsi questi baci appassionati.