Manuel Bortuzzo anche il primo maggio con la sua ex Federica: piovono critiche

Il 25 aprile Manuel Bortuzzo, aveva annunciato attraverso un comunicato stampa Ansa la fine della sua storia con Lulù Selassiè. Da quel momento, il ragazzo, non ha più raccontato nulla via social della storia con la principessa conosciuta nella casa del Grande Fratello VIP 6. A parlare sono stati gli altri: amici, parenti, ex concorrenti del reality di Canale 5, la stessa Lulù. Manuel però non ha mai detto nulla e ha cercato di non commentare in nessun modo quello che sta succedendo. In compenso però si fa vedere in giro con gli amici e nel pomeriggio del primo maggio è tornato nello stesso posto in cui ha festeggiato il 25 aprile, insieme a suo fratello e agli altri amici con i quali passava il tempo prima del reality e che sembra aver ritrovato dopo la fine della storia con Lulù. Ma non è questo che i fan di Bortuzzo hanno notato, o forse dovremmo dire chi era una volta fan della coppia formata da lui e dalla principessa. Piovono critiche e accuse sui social per Bortuzzo che si sarebbe avvicinato, sin da subito, a detta di molti, alla sua ex, Federica, la ragazza che abbiamo visto anche in tv. Federica aveva raccontato di come la loro storia fosse finita ma del sentimento di amicizia che era rimasto. Eppure qualcuno ha iniziato a pensare che tra i due ci fosse ben altro. Se fino a pochi giorni fa Federica e Manuel neppure si seguivano sui social, nelle ultime ore, le cose sono cambiate e la cosa ha fatto drizzare le antenne a molti amanti del gossip…

Manuel Bortuzzo e la sua ex: riavvicinamento in vista?

C’è chi ha notato che anche ieri, Manuel e Federica erano insieme, sul litorale romano, per passare un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Nonostante la fine della storia con Lulù Manuel volta pagina e prova a dimenticare insieme alle persone a lui più care. Federica, anche ieri, era insieme a Manuel. Per molti, solo una amicizia, per altri invece qualcosa in più. I due non commentano e non smentiscono, staremo a vedere che cosa succederà.