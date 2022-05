Franco Bortuzzo rompe il silenzio su Lulù e Manuel: “Non voglio alimentare il gossip”

Manuel Bortuzzo è scomparso dai social, non commenta molto, non vuole dire niente e non risponde alle curiosità dei fan, almeno per ora. Dopo la fine della sua storia con Lulù Selassiè ha postato unicamente il comunicato stampa dell’Ansa e poi poco o nulla. Lulù invece si è aperta con i fan, ha risposto alle domande di chi faceva il tifo per lei e per Manuel…E soprattutto non ha mai puntato il dito con Manuel. Anche poche ore fa, ha ribadito che nella fine di questa storia, il suo ex, non ha nessuna colpa. Eppure, Francesco Bortuzzo, in una intervista per Nuovo, parla di quello che è successo, anche se spiega che non vuole commentare le decisioni di Manuel ma soprattutto non vuole parlare delle dichiarazioni fatte da Lulù. La principessa infatti ha tirato in ballo la famiglia Bortuzzo, ha lasciato intendere che ci siano delle forti ingerenze da parte del padre di Manuel. Accuse alle quali Franco non ha voluto rispondere, preferendo, come dice nella sua intervista per Nuovo, non alimentare il gossip.

Il padre di Manuel Bortuzzo, che in questi giorni è al suo fianco, impegnato per la promozione del film che racconterà la sua storia, ha risposto anche alla domanda delle domande, senza però dire molto. “Non voglio alimentare il gossip, dunque non commento. Posso dire che mi sta a cuore la felicità di Manuel e che io lo sostengo sempre nelle sue scelte” ha detto il padre di Manuel.

E poi ha anche aggiunto: “Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile quale è, l’ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi”.