Manuel torna a parlare di Lulù e rivela perchè è finita: l’intervista su Tv, sorrisi e canzoni

E’ tornato a parlare Manuel Bortuzzo, anche se la sua intervista non era prettamente dedicata alla storia d’amore con Lulù Selassiè. Sull’ultimo numero di Tv, sorrisi e canzoni in edicola questa settimana infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 6, ha parlato del suo film che dovrebbe arrivare presto nella prima serata di Rai 1, ma ovviamente non si poteva non chiedere che cosa è successo con la principessa Selassiè. Neppure due mesi fa, Bortuzzo, quando ancora Lulù era nella casa del GF VIP, parlava di lei come della donna della sua vita, con lei era pronto a fare progetti per il futuro ( si parlava di matrimonio, famiglia, addirittura figli). E invece questa relazione è durata pochissimo, neppure un mese dopo la fine dell’ondata di successo del GF VIP. Il tempo di una intervista a Verissimo, una per la rivista Chi e tutto è finito. Oggi Manuel prova a dare la sua spiegazione, anche se non spende molte parole per la fine della sua storia con la principessa.

Manuel Bortuzzo spiega perchè è finita tra lui e Lulù

Pronto per vedere in tv il film Rinascere, film che racconta la sua storia e che si ispira al libro scritto dall’ex vippone, Manuel a Tv, sorrisi e canzoni racconta: “Non guardo al passato e riparto da me. […] Certo, l’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più. “

E sulla principessa Selassiè rivela: “Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. ” La parola divergenze a quanto pare, è quella più usata per descrivere la fine di questa relazione. Manuel ha anche aggiunto: “In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, che non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”. Nulla di nuovo rispetto a quanto aveva dichiarato per l’Ansa nell’ormai noto comunicato tramite il quale ha annunciato la fine della sua storia con la principessa.