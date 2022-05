Il gesto di Manuel che spegne le speranze di Lulù Selassiè: la principessa è ancora innamorata, lui no

Lulù Selassiè ha vissuto la sua favola nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma come abbiamo sempre sospettato, era una favola in cui il principe azzurro non si è mai presentato. I fan della coppia, hanno voluto forse illudersi che ci fosse un grande amore, ma come dice quella nota canzone, era solo un calesse. Manuel Bortuzzo, con la scelta di lasciare Lulù Selassiè con un comunicato stampa, ha dimostrato di non essere poi così legato alla principessa. Le storie nascono, le storie finiscono e in questo caso, il grande amore per cui tanti facevano il tifo, ci sembra parecchio chiaro, non sia mai esistito.

Questa mattina, tutti i siti web, hanno ripreso le dichiarazioni della principessa, Lulù nella sua intervista per la rivista Chi si è raccontata senza peli sulla lingua, lanciando accuse molto gravi verso il padre di Bortuzzo, Franco. Ha parlato di lavaggio del cervello, di una convivenza difficile con Manuel ma si è anche detta convinta del fatto che il Bortuzzo la ami ancora e che ci sia qualcuno che gli impedisce di non incontrarla. Considerazioni che però forse sono quelle di una ragazza innamorata, che rifiuta di accettare la realtà. Una realtà molto più semplice di quello che lei crede: questo amore non c’è mai stato o forse, è stato un amore a senso unico.

Lulù nella sua intervista aveva spiegato che Manuel, non ha voluto incontrarla e che l’ha anche bloccata su Whatsapp. Pochi minuti fa, è arrivato un altro gesto molto significativo da parte del Bortuzzo, che spegne ogni speranza di una possibile pace.

Il gesto di Manuel Bortuzzo: nessuna speranza per Lulù

Lulù nella sua intervista si è detta convinta che un incontro, un bacio, potrebbe rimettere tutto a posto. Ma immaginiamo che non sia proprio così. Manuel in pubblico non vuole parlare di Lulù, continua le sue uscite con Aldo Montano e con gli amici, frequenta di nuovo la sua ex. E pochi minuti fa, snobbando le dichiarazioni di Lulù, ha anche fatto un gesto che non è passato inosservato. Ha infatti cancellato dai social tutte le foto che lo ritraevano insieme a Lulù. Vedremo se cancellerà anche il famoso tatuaggio…