Lulù Selassiè svela: “Manuel mi ha bloccata, volevo vederlo ma glielo impediscono”

Questa volta Lulù Selassiè ha deciso di parlare, raccontando tutta la sua versione dei fatti e spiegando per filo e per segno, quello che è successo con Manuel Bortuzzo e facendo anche comprendere perchè la storia con il ragazzo non ha funzionato. In una lunga intervista per la rivista Chi, Lulù conferma che è stato Manuel a lasciarla senza che lei se lo aspettasse; che lo ha appresso dai media, come tutti, e che ha cercato successivamente anche di avere un confronto con Manuel che però non c’è mai stato. Lulù ha parlato anche delle tante intromissioni da parte del padre di Bortuzzo, ha parlato di una sorta di lavaggio del cervello che il ragazzo avrebbe subito e poi ha spiegato che ha anche provato a chiedergli di incontrarsi, per parlare faccia a faccia di questa situazione ma che lui non ha accettato. Lulù è convinta che Manuel vorrebbe farlo ma che gli altri glielo impediscano.

Il racconto di Lulù Selassiè: bloccata da Manuel anche su Whatsapp

Lulù non si dà pace e continua a essere convinta che Manuel non avrebbe voluto lasciarla e racconta nella sua intervista per la rivista Chi: “Sì è stato Manuel a lasciarmi. Ve bene, Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: “Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?”. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”. Purtroppo lo abbiamo detto sin dall’inizio di questa storia e anche se Lulù continua a credere che i sentimenti di Manuel per lei fossero sinceri, a chi non è coinvolto in questa vicenda, appare sempre più evidente, che in realtà, l’unica a credere in questo amore, sia stata la principessa.

Lulù ribadisce che dopo questa storia d’amore ( che in realtà fuori dalla casa non è durata neppure un mese e dentro forse per il Bortuzzo era più una recita che una relazione reale) si sarebbe aspettata un finale diverso; e aggiunge: “Perché non abbiamo avuto un confronto? Non può, gli hanno detto di non farlo. Se ci fossimo visti sarebbe passato tutto, ci saremmo dati un bacio e saremmo tornati insieme.” Lulù è innamorata e convinta di questo, ma forse qualcuno che le sta vicino dovrebbe spiegarle che probabilmente le sue sensazioni non sono quelle che rappresentano davvero la realtà dei fatti. Poi ha aggiunto: “ Un confronto con lui, sì, lo vorrei, io e lui da soli, guardandoci negli occhi come due persone che si sono amate. E che si amano ancora. anche se non staranno più insieme”. Forse in questa storia c’è chi ha abusato del termine amore…E farebbe bene a chiarire meglio la sua posizione ammettendo che non c’è stato niente che abbia a che fare con l’amore…