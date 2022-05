Lulù Selassiè si apre: “Manuel ha subito il lavaggio del cervello, Franco Bortuzzo la causa della fine della storia”

Non deve essere un momento molto entusiasmante per la famiglia Bortuzzo visto che si parla ben poco della serie che andrà in onda su Rai 1 dedicata a Manuel e tanto, forse troppo della fine della sua storia con Lulù Selassiè. La famiglia Bortuzzo forse ha calibrato male i tempi, e quello che è successo ieri in conferenza stampa, quando una giornalista ha fatto la domanda “inappropriata” a Manuel sulla principessa, ne è la dimostrazione. Chi pensava che un comunicato e due parole in croce sarebbero bastate per mettere a tacere i fan della coppia, sbagliava. Non a caso, oggi, grande attenzione va all’intervista che Lulù Selassiè ha rilasciato per la rivista Chi. Una lunga intervista a firma di Azzurra della Penna , per la rivista Chi, durante la quale la principessa si apre e racconta, quella che è chiaramente, la sua versione dei fatti.

Lo sfogo di Lulù: mai avut privacy, Franco ha fatto di tutto per ostacolarci

A proposito di Franco Bortuzzo e della sua presenza nelal vita di Manuel, la principessa ha spiegato: “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per allontanare le negatività.”

E ancora: “ Manuel ha subito grandi pressioni ai familiari. E anche dagli amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme. Abbiamo festeggiato i sette mesi insieme e ci siamo svegliati accanto.“

Lulù è molto provata dalla fine di questa storia ma non dà nessuna colpa a Manuel. Spiega: “Noi non abbiamo mai avuto privacy. Il padre di Manuel scendeva in continuazione ed era molto invadente. Manu ha bisogno di sentirsi autonomo e indipendente, ma il padre gli stava addosso. “

Il racconto prosegue: “ La casa di Manu è separata da quella del padre da una scala a chiocciola, non è che il papà doveva bussare o suonare per entrare., scendeva e basta. Siamo due ragazzi e per me che sono una donna è pure imbarazzante. Volevo stare in mutande e non potevo. “

Nell’intervista la principessa spiega: “Magari io e Manu avevamo i nostri momenti di intimità e poi arrivava il padre all’improvviso. Sì è stato molto imbarazzante. Il padre è la causa della crisi e della fine della storia, se non fosse stato per lui noi staremmo ancora insieme. Cosa diversa con la mia famiglia, lui si era legato tantissimo ai miei familiari e chiamava ‘mamma’ mia madre”.

Per spiegare il genere di rapporto che esisteva tra loro, Lulù ha deciso di fare un esempio: “Un giorno eravamo in un supermercato vicino casa di Manuel e arriva il padre. Manuel mi dice: “E venuto papà, ci aiuta con le buste”. E il padre, subito: “Ah, ma quanto spendi, quante cose hai comprato, ma poi questa roba neanche ci entra in frigo”. Stava facendo la spesa e io a quel punto ero l’ospite. Questo è soltanto uno degli aneddoti.”