Katia Ricciarelli commenta velenosa la fine della storia tra Manuel e Lulù e punte la Selassiè

Nel nuovo numero della rivista Chi in edicola, c’è una lunga intervista con Lulù Selassiè che parla della fine della sua storia con Manuel Bortuzzo. Ma non solo. Nella rivista diretta da Alfonso Signorini c’è anche spazio per le parole degli ex vipponi che hanno conosciuto Lulù e Manuel nella casa del Grande Fratello VIP 6 e che hanno deciso di dire la loro, interpellati ovviamente, sulla fine di questo amore. Tra le persone che hanno commentato la fine della storia tra Lulù e Manuel, c’è Katia Ricciarelli, che ha dichiarato: “Anche stavolta la rompiscatole c’aveva indovinato. Ho sempre pensato che la storia tra Manuel e Lulù sarebbe finita. “ Anche questa volta Katia è stata molto diretta e sincera, come ama dire lei, forse un tantino velenosa, soprattutto nel puntare il dito, anche in questo caso, contro Lulù Selassiè che forse, era davvero la sola a credere in questa relazione.

La Ricciarelli, chiamata a dire la sua sulla fine della storia tra Manuel e Lulù, che si sono lasciati un mese dopo la fine del programma, ha spiegato: “Sia chiaro che non ho nulla contro l’amore, anzi devo dire che lo supporto sempre. Diciamo che credo nell’amore e lo sostengo quando è sincero. “

Non ha perso quindi occasione per sparlare della Selassiè e per dare invece il suo appoggio al Bortuzzo: “Lulù la vedo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza. Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due. Sì perché erano la coppia che suscitava interesse. lei passava ogni volta da crocerossina innamorata“. Immaginiamo che i fan di Lulù avranno qualcosa da ridire su queste parole di Katia Ricciarelli…