Per Elena Morali proposta di matrimonio in ginocchio a La pupa e il secchione Show: Favoloso si scioglie

Qualcuno aveva detto che Luigi Mario Favoloso, qualche settimana fa, non accettando la decisione di Elena Morali di partecipare a La Pupa e il Secchione, avesse deciso di lasciarla, senza neppure comunicarglielo. Una notizia che a quanto pare si è dimostrata non vera, visto che ieri sera, nel corso della finale de La pupa e il secchione show del 3 maggio 2022, l’imprenditore campano si è presentato nello studio di Italia 1 per fare la proposta di matrimonio alla sua Elena. In realtà i due si sono già sposati in Africa, con un rito che però non viene riconosciuto nel nostro paese. E’ quindi arrivato il momento di ufficializzare le cose anche per la legge italiana!

Per Elena Morali però prima della sorpresa, un piccolo spavento. Barbara d’Urso infatti, prima di far entrare il suo fidanzato aveva spiegato che Luigi, non era raggiungibile, non era stato possibile rintracciarlo neppure per farle una sorpresa. Parole che avevano messo in crisi Elena, visto che già in passato Luigi Mario, era scomparso improvvisamente! Ma in realtà Luigi è entrato nello studio del programma di Italia 1 per farle la proposta d’amore più bella!

La proposta di matrimonio di Luigi Favoloso a Elena Morali

“Ti amo e te lo volevo dire in tutti i modi – ha esordito Favoloso -. Credo che tu mi abbia fatto innamorare per la seconda volta e penso che mi farai innamorare tutti i giorni“. L’imprenditore ha spiegato che in passato è andato in tv solo per parlare di problemi, di altre persone, ma questa volta mette la faccia per parlare dei suoi sentimenti ed è felice di poterlo fare. Ha rassicurato Elena dicendole di averla seguita lungo tutto il suo percorso e di essere fiero di quello che ha fatto a La pupa e il secchione.

E poi in ginocchi ha detto a Elena: “Non ti prometto che sarà sempre una bella giornata ma ti prometto che io ci sarò anche nelle giornate brutte .Io e te ci siamo sposati in Africa e penso che sia arrivato il momento di sposarci anche in Italia”. Anche Elena piena d’amore si è messa in ginocchio al suo fianco e ha ovviamente accettato questa proposta di matrimonio. Luigi le ha poi ricordato: “ Hai fatto vedere per la prima volta dopo tanti anni che fai televisione che cosa sei: intelligente, bellissima e anche tremendamente fragile.” Una donna da sposare.