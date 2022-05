Fedez a Chiara: “Nulla potrà farci più paura” e lei scrive la risposta

A 5 anni dalla proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni lui scrive un’altra dichiarazione d’amore. Il rapper ha pubblicato il video e l’immagine di quel momento, lui emozionatissimo che si inginocchiava sul palco dell’Arena di Verona dopo avere cercato l’anello in tasca. Aveva paura che Chiara dicesse di no e invece un attimo dopo erano abbracciati e felici pensando che sarebbero diventati marito e moglie, che testimoni del loro amore erano i tantissimi fan che continuavano ad urlare e applaudire. Chiara Ferragni e Fedez sono appena arrivati in Sicilia, si preparano a festeggiare il compleanno dell’influencer ma oggi va in scena il romanticismo.

La dichiarazione d’amore di Fedez a Chiara Ferragni

E’ stato un anno periodo molto difficile per Chiara e Fedez ma hanno superato tutto e sono diventati ancora più forti insieme, consapevoli che saranno sempre uno accanto all’altra. E’ questa la sua dichiarazione d’amore: “5 anni fa all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà farci più paura. “Ti amo”.

Un attimo dopo arriva la risposta della Ferragni: “Per sempre sarà”. Da quel sì sono successe tante cose, il matrimonio, la nascita dei due figli, Vittoria e Leone, i momenti alti e bassi di ogni coppia, le preoccupazioni per i loro bambini ma la malattia di Fedez è stata una prova durissima. Il peggio è passato ma la paura ha reso tutto terribile. Ci sono stati giorni in cui hanno pensato di perdere tutto, la fortuna è stata la prevenzione, lo sanno bene, ma è il sostegno che si sono dati a vicenda, la forza di Chiara Ferragni, la reazione di Fedez, tutto questo oggi fa dire ad entrambi che la loro storia non finirà mai, che niente potrà più spaventarli.