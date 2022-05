Arisa e Vito Coppola tornano insieme al compleanno di Barbara d’Urso

Tantissimi gli amici vip al compleanno di Barbra d’Urso, così tanti che elencarli è davvero difficile ma tra le stories della festeggiata ecco spuntare anche Arisa e Vito Coppola. La cantante e il ballerino sono tornati insieme, dicevano che erano in pausa ma in realtà non si sa nemmeno se sono fidanzati. A giudicare dal romanticismo e dalla tenerezza con cui ballano abbracciati sulle note di Abbracciame di Sannino sembra davvero che Arisa e Vito Coppola siano molto innamorati. Barbara D’Urso ha festeggiato alla grande i suoi 65 anni, ha invitato davvero tutti e tutti hanno ovviamente partecipato con gioia, si sono scatenati. Tra risate, balli e canzoni la conduttrice chiede ad Arisa di cantare il brano citato e dopo un po’ lei si scioglie, la conosce benissimo quella canzone.

Arisa dolcissima tra le braccia di Vito Coppola

Che trasformazione per Arisa, dopo la vittoria di Ballando con le Stelle ha deciso di mangiare in modo più corretto, di perdere peso, di curarsi molto di più. Il risultato è evidente, sta benissimo, anche se al party della D’Urso non ha osato molto con il trucco. Magari prenderà esempio dalla conduttrice che non cede al tempo che passa, che non accetta di invecchiare e fa bene.

Della coppia forse in seguito si scoprirà qualcosa in più, chissà se li vedremo ancora insieme a Domenica In, se davvero sono pronti per la convivenza o se al contrario non diranno mai che sono fidanzati. Di certo la loro storia fa bene ad entrambi, Arisa innamorata o meno adesso è serena. Tante volte ha pianto, tante volte ha confidato che il periodo non era dei migliori, che forse l’amore vero non l’aveva ancora incontrato. Chissà se questa è la volta giusta per lei, chissà se Vito Coppola è innamorato della meravigliosa cantante.