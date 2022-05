Cristiano Ronaldo e Georgina annunciano il bellissimo nome della figlia

La figlia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è nata il 18 aprile 2022 ma solo oggi la sua mamma ha svelato il nome scelto. La figlia più piccola di Ronaldo ha un doppio nome ma il calciatore e la sua compagna hanno atteso prima di annunciarlo sui social. Non è stato un periodo semplice per loro, Georgina Rodriguez era in attesa di due gemelli ma il maschietto non ce l’ha fatta. Una sofferenza espressa da entrambi ma poco dopo hanno cercato di mostrare tutta la gioia per la nascita della piccolina, è stata lei a dare forza a tutta la famiglia. Il momento subito dopo il parto non è stato come l’avevano immaginato e nelle settimane successive hanno dovuto affrontare un lutto terribile, la morte di un figlio.

Come si chiama la figlia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Forse è per questo che hanno atteso prima di svelare che la piccola si chiama Bella Esmeralda. Due nuove meravigliosi che scommettiamo ispireranno tante mamme e papà in dolce attesa. Per l’occasione Georgina ha anche mostrato per la prima volta le foto della neonata ricevendo ovviamente in cambio tutto l’affetto dei follower impazziti per il regalo.

Pochi giorni fa anche il calciatore aveva pubblicato una foto della sua bambina scrivendo “Amore per sempre” poi entrambi hanno mostrato la famiglia al completo rivelando che stavano tutti insieme a casa, che la piccola finalmente era a casa con loro. Grati alla vita, è così che hanno accolto Bella Esmeralda ma non è stato semplice. Il fratellino gemello ha perso la vita durante il parto.

E’ così tenera la piccola di casa con la sua tutina Moschino e il sorriso che hanno tutti i bimbi piccoli quando dormono e forse sognano. Non è passato nemmeno un mese dal giorno che doveva essere più bello ed è stato il più difficile di tutti.