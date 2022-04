Georgina e Cristiano Ronaldo tornano a casa: prima di foto di famiglia con la piccola appena nata

Uno scatto di normalità. Non sarà facile riprendere la vita di tutti i giorni, non sarà facile rimettere via la culletta azzurra che era stata preparata per il gemellino che purtroppo non ce l’ha fatta. Ma bisogna andare avanti, bisogna continuare a guardare in cerca della luce in fondo al tunnel. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo tornano a casa, dopo i giorni più brutti della loro vita. Trovano la forza di continuare il loro percorso nell’amore dei loro figli, nella gioia che la piccola, appena arrivata, dà a entrambi. Come hanno spiegato sui social, dopo la morte del loro bambino, è anche grazie alla piccola che ha combattuto come una leonessa e che sta benissimo, che si sono fatti coraggio, per vedere, anche in questo dramma, quello che di positivo la vita sta dando loro. L’arrivo della piccolina.

Ieri sui social, la prima foto di Cristiano Ronaldo e Georgina a casa, dopo i giorni del lutto passati in ospedale. Una foto di famiglia, di quelle che il calciatore e sua moglie amano tanto. Ci sono Cristiano Junior, ci sono anche gli altri tre figli della coppia. E c”è la piccolina appena arrivata in braccio al suo papà. Sullo sfondo la culletta rosa e tutto l’amore dei fratellini e delle due sorelline, per la piccolina di casa.

Il primo posti di Cristiano Ronaldo e Georgina dopo la morte del loro bambino

Insieme alla foto postata sui social, la coppia ha deciso di ringraziare per tutto l’affetto ricevuto in questi giorni difficili e drammatici. Si legge su instagram: “Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo.”