Cristina Chiabotto: è dolcissima la prima festa di compleanno di Luce

Non poteva che essere dolcissima la prima festa di compleanno di Luce, la figlia di Cristina Chiabotto e Marco Roscio. La prima figlia dell’ex Miss Italia ieri 7 maggio ha compiuto un anno ed è tra le sue storie di Instagram che Cristina ha mostrato qualche dettaglio della festa della sua piccolina. Tutto rosa e bianco, tutto così delizioso, dalla torta ai biscotti con il nome della festeggiata, tutti i dolcetti, i palloncini e quei numeri 1 che riportano Cristina Chiabotto alla gioia immensa vissuta un anno fa. Ieri Luce ha festeggiato il suo primo anno e la sua mamma ha già un gran pancione, è in attesa del secondo bebè. Nessuno sa se sarà maschio o femmina e nemmeno quando nascerà, come sempre e per questa seconda gravidanza ancora di più Cristina Chiabotto mantiene la riservatezza.

La festa di compleanno di Luce la figlia di Cristina Chiabotto

Solo i paparazzi sono riusciti a mostrare il secondo pancione della Chiabotto, in bikini al mare. La dolce mammina ha atteso Pasqua per dare a tutti il dolce annuncio, il secondo dolce annuncio. I suoi figli cresceranno insieme, con una differenza d’età davvero minima sarà quasi come avere due gemelli.

La prima festa di compleanno è sempre una grande emozione per le mamme e i papà ma oggi per la festa della mamma ne è arrivata un’altra. Dopo avere fatto gli auguri alla sua mamma la Chiabotto commossa ha pubblicato una foto dolcissima con la sua bambina. Quel bacio sul visino mentre la tiene stretta: “Per sempre così. Grazie amore per i tuoi auguri meravigliosi”. Emozioni continue per la bellissima Cristina che da quando ha incontrato e poi sposato il suo Marco continua a provare.

Presto ci dirà anche qualcosa in più sul secondo bebè, il pancione è già grande non mancano molti mesi alla nascita.