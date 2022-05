Da Pomeriggio 5 smentito lo scoop di Mattino 5: Mercedesz Henger è single, nessun fidanzato

Vi avevamo detto ieri, dopo aver visto le foto che mostravano Mercedesz Henger in compagnia di un altro uomo, che quegli scatti sembravano arrivate dall’inverno ed effettivamente nel locale dove sono state scattate, si vedevano anche le luci di quello che sembrava essere un albero di Natale. Siamo a maggio e mostrare delle foto di dicembre/gennaio per parlare di un presunto scoop, non è il massimo. Ed effettivamente questo rumors è stato presto smentito. Se nella puntata di Mattino 5 in onda ieri, si parlava di Mercedesz Henger e di un fidanzato misterioso nella sua vita, poche ore dopo a Pomeriggio 5, Arianna David ha preso la parola per smentire tutto quello che era stato detto nel programma di Federica Panicucci. In realtà bastava anche sbirciare il profilo di questo presunto fidanzato di Mercedesz per capire che forse la loro era stata solo una bella amicizia o qualcosa di più, durata pochissimo, visto che la sola foto che li mostra insieme, era appunto di dicembre 2021. Le accuse sulla figlia di Eva a quanto pare, sono già cadute: non sta prendendo in giro nessuno, è single e chissà, magari all’Isola dei famosi 2022 troverà anche l’amore.

Qui le foto incriminate del bacio

La difesa di Arianna David per Mercedesz Henger

Il paparazzo che aveva parlato di questa relazione, aveva detto che Mercedesz era ancora fidanzata con Fulvio, senza specificare a quando risalivano però le foto che aveva mostrato nello studio di Canale 5. Ieri pomeriggio invece, nel programma di Barbara d’Urso, Arianna David ha dichiarato: “Voglio dare un contro gossip su Mercedesz dato che è uscita una notizia che è fidanzata. E’ uscita questa mattina. Ma voglio categoricamente smentire e dire che queste foto che sono uscite risalgono all’anno scorso a Natale. Quello che è successo fra loro è una liaison durata qualche giorno”.

Non ci resta adesso che attendere nuovi sviluppi e chissà magari se ne parlerà anche nella prossima puntata dell’Isola dei famosi 2022, staremo a vedere! O chissà magari sarà questo Fulvio a raccontarci qualcosa…