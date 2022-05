Carlotta dell’Isola e Nello presto sposi: svelati i dettagli del matrimonio

Nella casa del Grande Fratello VIP non ha lasciato il segno, per incisività e protagonismo ma l’esperienza nel reality di Canale 5 a Carlotta dell’Isola ha fatto sicuramente bene. Perchè durante il suo percorso ha trovato delle amiche speciali, persone che saranno presenti anche nel giorno del suo matrimonio, come Carlotta ha raccontato nella sua intervista per la rivista Chi. Il 28 maggio Carlotta realizza il sogno della sua vita: sposare Nello. Due anni fa la coppi aveva partecipato a Temptation Island, mettendo in discussione l’amore, esperienza che ha fatto bene a entrambi, visto che alla fine Nello, ha deciso di chiedere alla bella Carlotta, di diventare sua moglie. La proposta di matrimonio è arrivata proprio nella casa del GF VIP. E molti degli ex concorrenti, saranno protagonisti e invitati al matrimonio.

In posa con un abito da sposa, che chiaramente non sarà quello che indosserà il giorno del matrimonio, e con al suo fianco delle damigelle speciali, Carlotta ha svelato alcuni dettagli: “Il nostro matrimonio sarà un’americanata da film. C’è il castello, c’è il giardino incantato, ci sono i violini, insomma un gran bordello dove voglio che si divertano tutti.”

Carlotta Dell’Isola sposa Nello: carica di ex vipponi

“Tra gli ex gieffini ci saranno le persone che sono mie amiche: Sonia Lorenzini, Dayane Mello, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, Rosalinda e Andrea Zenga” ha detto Carlotta. Tra l’altro Dayane e Sonia dovrebbero essere anche due delle damigelle d’onore del matrimonio.

Poi ha anche detto chi non ci sarà, o meglio chi era stato invitato ma ha declinato: “Mancheranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli perché presi da altri impegni. Ma va bene così. Conta l’amore, conta divertirsi!”

La felicità di Carlotta dopo l’addio al nubilato

Il 3 maggio sui social, dopo il suo addio al nubilato, la bella Carlotta aveva scritto: “Ci vorrebbero ore, giorni, ma che dico.. settimane per raccontarvi i quattro giorni appena trascorsi. Le emozioni sono state tantissime, quasi quanto le risate. Si dice che “chi trova un amico trova un tesoro”, beh.. non pensavo di essere così tanto fortunata. Ognuno di Voi, quotidianamente mi rende una persona migliore ed io non potrei esserne più grata.Mi avete fatto il regalo più bello che potessi ricevere organizzando tutto nei dettagli (che sapete amo da impazzire ), dedicandomi il Vostro tempo e tutte le attenzioni possibili e immaginabili.. Ho imparato che con il tempo chi vuole esserci c’è, non siamo a scuola e non esistono giustificazioni di assenza. Ho imparato che come accadeva a scuola, spesso si usano delle scusanti, delle giustificazioni fantasiose e te dall’altro capo lo sai, lo avverto, lo capti.. Ho imparato che il nostro cuore conosce la verità e Voi siete la mia verità. Vi voglio bene.”