Mercedesz Henger fidanzata sta mentendo a tutti? La rivelazione di Barbara d’Urso

Si continua a parlare, nei salotti televisivi in cui si discute di Isola dei famosi 2022, di Mercedesz Henger. A quanto pare, la notizia che era stata data anche a Mattino 5, potrebbe essere vera. E’ tornata a parlarne anche Barbara d’Urso. Ma andiamo per gradi. Tutto è iniziato nello studio di Federica Panicucci, quando un paparazzo ha spiegato alla conduttrice di Mattino 5 News che la Henger, non è poi così sincera con Edoardo Tavassi e con la storia della possibile relazione perchè lei, è arrivata in Honduras da fidanzata, non da single. A corredo di questa news, c’erano delle foto che però, come è facile intuire, sono state scattate mesi fa, in pieno inverno. Il paparazzo spiega che Mercedesz potrebbe aver lasciato il suo fidanzato, tale Fulvio, magari prima di partire ma la cosa puzza un po’ di bruciato.

Dopo le parole del paparazzo nel programma di Canale 5, Arianna David, ospite di Barbara d’Urso in quanto commentatrice dell’Isola a Pomeriggio 5 ha detto la sua. L’ex miss Italia ha spiegato che Mercedesz e questo Fulvio sono stati insieme per un brevissimo periodo, intorno a Natale ma che oggi la figlia di Eva, è single. La d’Urso non aveva approfondito la cosa, dicendo di non essere molto informata su queste dinamiche. Nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri però, si è tornati sull’argomento e la conduttrice ha voluto fare delle precisazioni.

Mercedesz Henger sta fingendo? E’ single o fidanzata?

Arianna David ha ribadito il suo punto di vista e ha spiegato: “Alcuni amici che abbiamo in comune sapevano che sarei venuta qui per parlare dell’Isola e mi hanno spiegato questa cosa di Mercedesz che appunto, sarebbe single ma da diverso tempo”. Dopo questa precisazione, ha preso la parola Barbara d’Urso spiegando che lei è estranea a queste dinamiche ma che deve dire quello che sta succedendo. La conduttrice ha spiegato che anche in redazione sono arrivate delle prove di questa storia. “Sembrerebbe che stiano facendo di tutto per tenere la storia nascosta” ha detto la conduttrice. A questo punto la David ha commentato: “Questo io allora non lo posso sapere, mi sono fidata, forse hanno usato anche me”.

Sarà Ilary Blasi a svelare il grande arcano mettendo Mercedesz Henger di fronte a queste rivelazioni? Staremo a vedere…