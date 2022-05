Enrico Brignano apre i regali del compleanno, si emoziona per quello di suo figlio

Oggi è il compleanno di Enrico Brignano e prima tra tutti a festeggiare l’attore c’è Flora Canto. Sul tavolo alcuni regali da aprire, carta e fiocchetti da eliminare ma ce n’è uno che non ha bisogno di confezione regalo e ci ha pensato il figlio di Enrico Brignano proprio nel giorno del suo compleanno. Il piccolo Niccolò ha regalato al suo papà il dono più bello, un’emozione sempre unica per un genitore. Il figlio di Flora Canto ed Enrico Brignano è nato la scorsa estate, a luglio, compirà il suo primo anno proprio mentre la sua mamma e il suo papà diranno il loro sì. Lui invece la sua parolina magica per commuovere il papà oggi l’ha già detta.

Enrico Brignano commosso dal regalo di suo figlio per il compleanno

“Questo anno il mio regalo più grande, oggi per il mio compleanno ha detto Papà” ha scritto il festeggiato pubblicando una foto per niente perfetta ma che rende l’idea dell’emozione del momento. Enrico Brignano sta prendendo il caffè in una tazzina speciale, quella per un papà speciale. Si vedono i piedini di Niccolò e un pacchetto da aprire ma il regalo più grande Brignano l’ha già ricevuto ascoltando il suono dolce della voce del suo bambino.

Flora Canto con la sua simpatia ma sempre pronta al pizzico di verità: “È vero ha detto papà, ma intendeva dire comunque mamma!!!! (e cioè colei che l’ha messo al mondo e si fa tutte le nottate!!”.

“E pensare che 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso su di noi, eppure siamo ancora qua, ancora innamorati, con due figli meravigliosi ed un matrimonio in vista… (io te lo ricordo sempre, non si sa mai!). Buon Compleanno amore mio” sono gli auguri della meravigliosa Flora Canto all’uomo che sta per diventare suo marito. Intanto, oggi festeggiano i 56 anni di Enrico e la sposa continua con i preparativi per le nozze.