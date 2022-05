Harry e Meghan Markle festeggiano il quarto anniversario di matrimonio pronti con le telecamere

Harry e Meghan Markle oggi festeggiano il quarto anniversario di matrimonio, il sì nel 2018, era il 19 maggio e gli occhi di tutto il mondo erano puntati sulla nuova coppia reale. Nessuno avrebbe immaginato che Harry e Meghan Markle avrebbero lasciato la royal family trasferendosi in California. Nessuno avrebbe immaginato che i duchi, come rivela Page Six, permettessero a tutti di spiare dentro la loro villa facendo piazzare da Netflix le telecamere. Una notizia che secondo la stampa britannica ha seminato il panico a Buckingham Palace perché i Windsor si aspettano che Harry e Meghan, nella loro versione stile Kardashian, facciano nuove rivelazioni sulla famiglia reale. E’ così che il principe d’Inghilterra e l’ex attrice festeggiano il quarto anniversario di matrimonio?

Tra Harry e Meghan Markle la favola continua?

Certo che una favola senza castello non è più la stessa cosa. La vita della coppia è cambiata; oggi in occasione dell’anniversario tutti ripercorrono le tappe del loro amore in attesa che arrivi qualche foto nuova o magari una dichiarazione d’amore.

Harry e Meghan si sono conosciuti nel 2016 grazie a un appuntamento al buio organizzato da un amico comune, la più classica delle situazioni, poi arrivò l’anello ricavato da un gioiello di Lady Diana e infine il royal wedding seguito da più di 100 milioni di spettatori da tutto il mondo; era il 19 maggio 2018.

Purtroppo, è poi arrivato l’addio, i litigi con la famiglia ma anche la nascita di Archie e Lillibeth Diana, l’ultima pronipote però non ha mai incontrato la regina Elisabetta. Sembra che a giugno finalmente ci sarà il primo incontro quando i Sussex torneranno nel Regno Unito per il Giubileo di platino.

Troppe le cose rivelate, Harry e Meghan sono andati via ma hanno svelato i problemi che c’erano in famiglia, per questo oggi la royal family più che fare gli auguri alla coppia trema o forse no.