Guendalina Tavassi torna a casa e scopre la sorpresa del fidanzato

Guendalina Tavassi è già tornata a casa dopo avere lasciato l’Isola dei famosi e poco fa ha postato sui social la sua felicità quando ha scoperto la sorpresa organizzata dal suo fidanzato. Un bentornata pieno d’amore ed è Federico Perna a lasciare senza parole ma anche a bocca piena Guendalina Tavassi. Da quando la naufraga ha lasciato l’Isola e ha ripreso in mano il suo cellulare non l’ha più lasciato. Un po’ di difficoltà nell’usarlo dopo tanto tempo trascorso sulla spiaggia in Honduras ma Guendalina mostra tutto, dal cibo tanto sognato alla serata con gli altri naufraghi che come lei hanno abbandonato il reality show. Poi il viaggio di ritorno, l’arrivo a Madrid e infine a Roma, da qui l’inizio della sorpresa.

Guendalina Tavassi è già a casa con il suo fidanzato

E’ tornata a Roma, è tornata a casa dopo avere rinunciato alla finale posticipata al 27 giugno. La gioia di Guendalina Tavassi è incontenibile, ad attenderla in aeroporto c’è ovviamente il suo compagno ma una volta arrivata a casa non si aspettava che lui avesse preparato una romantica e dolce sorpresa solo per loro due.

La 37enne ha aperto la porta di casa e ha scoperto cosa aveva organizzato per lei Federico. “Non ci posso credere, quanto sei la mia vita, quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande Cuore” è il commento di Guendalina tra le stories mentre mostra i palloncini, i dolci, i biglietti, i fiori, i cuori, le foto che mostrano la coppia in Honduras durante la sorpresa di Federico alla sua fidanzata.

Non manca nulla, nemmeno i profitterol che lei tanto desiderava. Tra un bacio e la scoperta di quanto è fortunata e felice la Tavassi ha addentato il dolce, felice come non lo era da tempo, consapevole che più di tutto ha un compagno che la ama davvero.