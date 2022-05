Edoardo Tavassi distrutto per l’addio di Guendalina all’Isola: il motivo potrebbe essere serissimo

In molti si sono chiesti ieri sera come mai Guendalina Tavassi, abbia deciso di lasciare l’Isola dei famosi 2022. Ovviamente il fatto che sia una madre, l’ha portata a prendere questa decisione, visto che i suoi bambini sono piccoli e non li vede già da oltre due mesi. Probabilmente però, come pochi ieri hanno potuto immaginare ( non conoscendo fino in fondo le vicende della Tavassi) la motivazione è anche un’altra ed è legata a un aspetto della vita familiare di cui Guendalina non ha mai parlato nel reality di Canale 5. La disperazione di Edoardo nel vederla andare via, potrebbe essere anche collegata a quello che lui sa di questa vicenda. La Tavassi infatti, rientrando in Italia, potrebbe dover ricominciare a occuparsi di alcune vicende legali che vedono lei e il suo ex marito, protagonisti. Proprio ieri infatti, la sorella dell’ex della Tavassi, ha annunciato sui social che Umberto ha lasciato il carcere. L’uomo era stato arrestato dopo l’ennesima aggressione a Guendalina, dopo aver aggredito fisicamente anche il compagno della influencer. E forse è anche questo il motivo per il quale la Tavassi ha preferito prendere il suo sacco e rientrare in Italia, per poter gestire al meglio questa complicata vicenda, che da mesi, la vede, purtroppo, protagonista.

Nel corso della serata la Tavassi non ha fatto capire nulla, non è scesa nei dettagli ma chi conosce la sua storia ha immaginato quali potessero essere i reali motivi della scelta di Guenda.

La disperazione di Edoardo Tavassi

Se Guendalina ha scelto di ritirarsi, chi invece continua il gioco è Edoardo che però, ieri sera ha mostrato il suo lato più fragile, piangendo disperato per l’addio di Guenda al reality di Canale 5. Hanno provato a consolarlo sia Carmen Di Pietro che Nicolas Vaporidis, le persone a lui più vicine. Ieri Edoardo ha perso sia Guenda, che Alessandro, anche il figlio di Carmen infatti ha deciso di lasciare il gioco. Due colpi duri per Edoardo che non ha retto e si è sciolto in lacrime nel corso della diretta.

Per il Tavassi c’è tutto l’affetto del pubblico che tifa ormai da mesi per una sua possibile vittoria in finale. Vedremo che cosa succederà!