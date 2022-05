L’ex marito di Guendalina Tavassi uscito dal carcere, le parole della sorella

Mentre Guendalina Tavassi è naufraga all’Isola dei famosi, Umberto D’Aponte, l’ex marito e padre die suoi figli più piccoli, lascia il carcere. E’ una storia delicata ed è stata la sorella, Mary, a dare notizia che l’imprenditore non è più in carcere, mentre lui resta in silenzio; Guendalina immaginiamo non abbia ancora ricevuto la notizia. Una felicità comprensibile quella della sorella di Umberto D’Aponte, che ha paura a dirlo ad alta voce perché devono essere stati terribili gli ultimi mesi per la sua famiglia. Sembra che l’ex marito di Guendalina Tavassi abbia preso il treno per Napoli per tornare a casa dai suoi cari. Del motivo per cui è finito in carcere ne ha parlato la Tavassi ben prima di partire per l’Honduras rivelando la sua denuncia per maltrattamenti e raccontando parte dei loro problemi sui social.

Umberto D’Aponte è uscito dal carcere dopo la denuncia di Guendalina Tavassi

“Adesso lui è a casa e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. Ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice” queste le parole di Mary, la sorella di Umberto D’Aponte. Un amore durato nove anni e poi all’improvviso i follower hanno saputo che non era tutto così divertente come appariva sui social. Due figli, Chloe e Salvatore nati nel 2013 e nel 2016 e in base ai racconti di Guendalina Tavassi i bambini avrebbero assistito a scene di violenza. L’ex marito non ha mai confermato le parole dell’ex gieffina. Sono uno contro l’altro e la verità la conoscono solo loro due anche se lo scorso febbraio Umberto è finito in carcere accusato di maltrattamenti da parte dell’ex moglie.

Stasera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi, difficile che in diretta si possa parlare di questioni così delicate.