La lettera piena d’amore di Alessandro per Beatrice e Marco Fantini: “Ti affido la mia mamma”

E’ stato davvero emozionante vedere Beatrice Valli arrivare davanti al suo futuro marito, accompagnata anche da Alessandro, suo figlio, il suo ometto. Nel 2014, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva conosciuto Marco nel programma, era stata sin da subito chiara: prima di essere Bea, era una mamma. Beatrice infatti, aveva già messo al mondo Alessandro, giovanissima. Arrivata nel programma di Canale 5 era una mamma single, quella che si poteva definire “una ragazza madre”. E aveva parlato moltissimo di Alle, del suo bambino adorato. In una delle ultime esterne aveva anche regalato a Marco un braccialetto fatto per lei da suo figlio. Era stato sin da subito chiaro: se ami Bea, devi amare prima Alessandro. E quel bene, quell’amore, Marco Fantini per Alessandro lo ha sempre provato, nonostante il bambino abbia un padre presente, ha sicuramente trovato nell’influencer, un amico, una persona speciale, un punto di riferimento. E oggi che è un piccolo ometto, si rende conto di quanto sua madre sia felice al fianco di Marco. Per questo motivo, nel giorno delle nozze, ha deciso di scrivere una bella lettera alla mamma e a Marco. Beatrice Valli ne ha condiviso un pezzetto con i suoi follower.

Le dolcissime parole di Alessandro per mamma Bea e Marco Fantini

“Alessandro ha voluto dedicarci una lettera davvero speciale, ma questa frase in particolare mi ha fatta commuovere e piangere di gioia; la porterò nel cuore per sempre perché mio figlio, il mio primo grande amore non poteva trovare parole migliori per accompagnarmi in un giorno così unico e speciale” ha scritto Beatrice Valli sui social. E poi la frase: “Da questo momento ti affido la mia mamma, perché so che quando è con te lei è davvero felice“.

Rivediamo alcuni scatti delle nozze

Le parole di Alessandro hanno davvero fatto emozionare tutti i follower di Beatrice, commossi da questa lettera.