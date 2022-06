Filippo Inzaghi al mare con la compagna e il figlio torna sempre a Formentera

Anche Filippo Inzaghi ha scelto Formentera per le vacanze al mare che anticipano l’estate 2022. Manca poco al 21 giugno ma mai come questa primavera tutti hanno voglia di andare al mare. Filippo Inzaghi ovviamente ci va con Angela Robusti, la sua compagna, e il loro piccolino. Il figlio di Inzaghi è nato 8 mesi fa ma sull’isola piena di natura e allegria la coppia è di casa ed è per questo che sono tornati sulle spiagge dove è nato il loro amore. Questa però è davvero una vacanza speciale perché Filippo e Angela ci tornano da genitori con il loro piccolo Edoardo. E’ la rivista Gente a pubblicare le foto della famiglia mentre gioca in acqua. Da scapolo d’oro pronto a dire sempre di no al matrimonio alla nuova vita con Angela Robusti, non c’è dubbio che lei abbia cambiato del tutto la vita all’ex calciatore.

Filippo Inzaghi da playboy a papà modello

Così eccoli tutti e tre insieme a Formentera ma in una versione nuova, così tenera. L’ex calciatore e la modella sono impegnati in acqua a far divertire il figlio e adesso è questa la nuova vera gioia per Inzaghi. Se la vita professionale non regala grandi emozioni ci pensa la vita privata e adesso di certo Filippo Inzaghi non può che esultare per la sua vera vittoria. Quando è nato il piccolo Edoardo lui si sciolse scrivendo sui social: “Sei già la nostra ragione di vita e complimenti alla nostra fantastica mamma che ha lottato come una leonessa per averti fra le nostre braccia”.

Trascorsi 8 mesi da quel messaggio così dolce tutto è ancora più bello e si vede. La famiglia sguazza in acqua a Formentera, la coppia non ha occhi che per il loro bebè ma appena possono si concedono ogni tenerezza in due.