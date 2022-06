Il matrimonio di Davide Ancelotti e Ana Galocha: “E’ stata un’emozione indescrivibile”

Davide Ancelotti e Ana Galocha si sono sposati, un matrimonio celebrato a Siviglia e un’emozione unica per entrambi ma anche per chi ha partecipato alle nozze. Una cerimonia con tanti amici e ovviamente con i familiari. Il figlio di Carlo Ancelotti e la madre dei suoi figli hanno detto sì. Dopo due gemelli e dopo anni d’amore hanno giurato amore eterno. Si conoscono dal 2014, ci hanno messo un po’ per decidere di unirsi in matrimonio e l’hanno fatto lasciandosi andare alle emozioni. Assistente del padre sulla panchina del Real Madrid, Davide Ancelotti ha sposato la splendida Ana Galocha, artista spagnola, amante della moda e della pittura, anche influencer. Il matrimonio è stato celebrato venerdì 10 giugno ma gli sposi hanno atteso un po’ prima di pubblicare qualche foto delle nozze. Solo da qualche ora sono apparse le foto del matrimonio anche tra le storie Instagram della sorella dello sposo, Katia Ancelotti che molti ricordano per la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi.

La moglie di Davide Ancelotti: “Un’emozione indescrivibile”

E’ la sposa a pubblicare una bellissima foto del matrimonio con Davide Ancelotti, è lei a confidare che venerdì scorso è stata un’emozione indescrivibile. Tre giorni fa a Siviglia, una gran festa per la famiglia Ancelotti. Anche Katia, sorella di Davide, ha condiviso la foto della coppia e ha dedicato loro: “Perché quando l’amore non muore, uccide. Perché l’amore che uccide non muore mai”.

10 giugno 2022 un giorno che Davide e Ana non potranno mai dimenticare e le loro bellissime foto del matrimonio li aiuteranno a ripensare a quelle emozioni. Infatti, la Galocha ha scritto: “Mi emoziono ancora cercando di descrivere tutto ciò che ho provato! È stato indescrivibile”. Dopo 8 anni e due figli una scelta importante a cui brindano prima tra tutti le loro famiglie, felici del loro amore.