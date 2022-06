Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano il decimo anniversario di matrimonio

Dieci anni dal giorno del loro sì, Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano l’anniversario di matrimonio. Il 16 giugno 2022 Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro brinderanno al loro amore ma la loro storia è ben più lunga di questo decimo anniversario. E’ alla rivista Chi che il conduttore Rai racconta della donna che gli ha cambiato la vita, del loro amore, della famiglia che hanno creato. La nascita del piccolo Matteo, che oggi ha 8 anni, ha cambiato la vita di entrambi ma era Carlo Conti il più indeciso tra i due, alla Vaccaro va il merito di avere avuto molta pazienza. Tutto tra loro è iniziato nel 2001 quando lui conduceva Domenica In e lei era dietro le quinte, aiuto costumista. Progetti insieme e condivisione ma il matrimonio è arrivato solo 10 anni dopo il loro primo incontro e nel mezzo non sono sempre stati insieme, non è sempre stato semplice.

Carlo Conti: “Per me esiste una vita prima e dopo Francesca”

Non c’è frase più bella in amore, un prima e dopo senza e con lei. “Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona” poi sono diventate due le persone a cui dare tutto. E da 8 anni Carlo e Francesca hanno cambiato le loro priorità. Per lui la scela di non fare altri Sanremo e L’Eredità.

Ricorda una cosa che dice sempre, che fu Antonella Clerici a dirgli: ‘O vai da lei con l’anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio, oppure non ti avvicinare a Francesca’. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie”.

Ripensa al giorno del matrimonio, al desiderio che tutto fosse perfetto e in orario. Poi pensa al futuro e si immagina con i capelli bianchi, sereno con la sua Francesca e con Matteo il più possibile ricco dei principi che gli stanno insegnando.