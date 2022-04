Carlo Conti non riesce a parlare di Fabrizio Frizzi, il dolore non va via

L’emozione di Carlo Conti nel ricordare Fabrizio Frizzi ha commosso ancora una volta tutti, al Maurizio Costanzo Show la sua richiesta di cambiare argomento ha reso chiaro più di tutte le parole che il dolore è ancora e sempre forte. Gli occhi lucidi, il mento che tremava, Carlo Conti ha provato a parlare di Fabrizio Frizzi senza far tremare la voce ma sapeva che non avrebbe retto a lungo. “Tu eri molto amico di Fabrizio Frizzi e vorrei ricordarlo con te” così Maurizio Costanzo ha voluto ricordare il presentatore che manca a tutti, dando voce ai ricordi attraverso Conti, l’amico più caro che aveva in tv e non solo. Per i 40 anni del MCS c’erano sul palco del teatro Parioli di Roma i personaggi a cui il padrone di casa è più legato, i professionisti che stima di più, voleva ci fosse anche Fabrizio.

Carlo Conti al Maurizio Costanzo Show

Tante le risate nella prima puntata del 40esimo del Maurizio Costanzo ma quando si parla di Fabrizio Frizzi cala il silenzio, arriva l’emozione, a Carlo Conti ancora oggi dopo tanto tempo scendono le lacrime.

“Sì, con Fabrizio c’era un legame fortissimo perché al di là del rapporto professionale c’era un grande rapporto umano e poi siamo diventati babbo un po’ adulti, da grandicelli. Io con il mio Matteo e lui con la sua Stella” ed è pensando ai figli, alla piccola Stella, a quanto avrebbero voluto vederli crescere insieme che Carlo Conti sa di non reggere oltre. “Ma cambiamo argomento altrimenti mi commuovo troppo”. Solo l’esperienza della sua professione gli ha permesso di non far scendere le lacrime. L’espressione del suo viso diceva tutto e un attimo dopo anche la mano che velocemente asciugava gli occhi. Nessuno potrà dimenticare Fabrizio Frizzi, è andato via troppo presto ma a Carlo Conti e Antonella Clerici il suo addio ha cambiato la vita.