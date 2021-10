Fabio, il fratello di Fabrizio Frizzi si emoziona rivedendo le immagini insieme

Fabio Frizzi, emozionato già al momento dell’ingresso nello studio di Oggi è un altro giorno, si è commosso anche rivedendo le immagini con suo fratello, Fabrizio Frizzi. E’ orgoglioso di tutto l’amore che la gente prova per Fabrizio, questo un po’ lo ripaga dell’ingiustizia che la vita ha riservato alla sua famiglia. Fabrizio Frizzi è morto da più di tre anni ma a molti ancora non sembra possibile. L’emozione nel ripensare a lui resta sempre la stessa; in studio c’è anche Romina jr Carrisi in lacrime, lo ricorda quando l’ha incontrato la prima volta con Al Bano e Romina. Fabio Frizzi non parla molto di suo fratello in pubblico, non l’ha quasi mai fatto ma racconta cosa gli capita quando va a fare degli spettacoli.

Il fratello di Fabrizio Frizzi a Oggi è un altro giorno

“Abbiamo avuto la fortuna di capitare in una famiglia di un certo tipo, con nonna, zia, tutti insieme. La auguro a tutti, perché poi nella vita può capitare tutto ma sono importanti i paletti che loro hanno piantato. Ci hanno insegnato ad avere i piedi per terra e soprattutto a vivere con onestà” ha confidato Fabio Frizzi aggiungendo quanto sia orgoglioso di essere il fratello di Fabrizio Frizzi.

“Il fatto che Fabrizio sia così amato mi ha fatto sentire orgoglioso. Di lui non ho quasi mai parlato in pubblico, ma c’è una cosa carina. Quando vado a fare spettacoli le persone mi fanno emozionare, una ragazza recentemente mi ha raccontato in lacrime quando da bambina ha visto un suo spettacolo. E’ morto ma attorno a lui c’è un bellissimo alone, anche in Rai”.Di lui ne parla soprattutto in privato, con gli amici, lo fa con la gioia che aveva Fabrizio, la stessa che si vede sul suo viso tra sorriso e occhi. Si emoziona rivedendo le immagini insieme in tv, le foto da bambini.

