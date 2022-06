Ciro Priello e Maura Iandoli sposi: il matrimonio tra risate e balli romantici

Week end di metà giugno con trionfo di fiori d’arancio. Anche per Ciro Priello e Maura Iandoli è arrivato il giorno del si! La coppia ieri ha postato alcuni scatti del matrimonio: “Finalmente marito e moglie” ha scritto il comico sui social postando le prime immagini delle nozze. Una cerimonia intima, dal poco che è trapelato, con una ristrettissima cerchia di amici e parenti per il giorno del si. Ed effettivamente, se non ci fossero stati gli scatti postati a Ciro e dalla sua neo moglie, le immagini di questo matrimonio in rete sarebbero state molto poche. A mostrare l’anello al dito e un sorriso a 70 denti, è stato proprio Ciro Priello che vive davvero un momento d’oro. Non solo tanto successo nel suo lavoro ma anche l’amore, e questo matrimonio che lo legherà a Maura Iandoli.

Ciro Priello e Maura Iandoli sono già genitori di una bambina, Anna, avuta tre anni fa. L’annuncio delle nozze era arrivato durante la finale di Tale e Quale Show, dove ha partecipato con successo, e in trasmissione aveva dichiarato che si sarebbe sposato la prima settimana di giugno. Probabilmente qualche modifica dell’ultima ora alla data ma il matrimonio è stato celebrato!

Le prime parole di Ciro Priello sui social nel giorno del matrimonio

Ciro e Maura si sono sposati ieri, 18 giugno e appunto, come detto in precedenza, sono stati i primi a mostrare gli scatti delle nozze. Felice e sorridente, l’attore, vincitore di Lol-Chi ride è fuori, ha commentato: “Ora lo possiamo dire, siamo finalmente marito e moglie. Ti amo, mamma mia che emozione”.

Tra gli invitati, non potevano mancare Fabio Balsamo e Aurora Leone, immancabili compagni di lavoro e amici della coppia che hanno postato sui social alcuni momenti di questa magica giornata. “Al matrimonio di Ciro c’è anche il sushi ma non danno le bacchette” ha scherzato Aurora mostrando alcune immagini delle prelibatezze servite al banchetto.