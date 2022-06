Tre abiti da sposa per Ambra Lombardo nel suo matrimonio siciliano (FOTO)

A pochi giorni dal matrimonio, arrivano altri dettagli di queste nozze, con le bellissimi immagini della sposa! Ambra Lombardo si è sposata a Noto! L’ex concorrente del Grande Fratello era davvero bellissima ma fino a ora l’avevamo ammirata con il suo abito principesco, scelto per la cerimonia in chiesa. Adesso possiamo vederla anche con gli altri due abiti scelti per il party. Tre abiti da sposa per la bellissima Ambra Lombardo che si prepara a lasciare l’Italia per trasferirsi negli Usa e voltare pagina al fianco di suo marito. Lorenzo Cascino ha rubato il cuore della bellissima prof che appunto, per questo amore, ha deciso di dare una svolta davvero importante alla sua vita, cambiando tutto, anche il suo amato lavoro da professoressa.

Tre abiti da sposa per Ambra Lombardo: matrimonio da favola

Per la cerimonia in chiesa a Ispica, la bella Ambra ha indossato un abito A.C AltaModa in pizzo bianco di seta ricamato a mano con cristalli. Anche il velo corto è stato realizzato interamente in pizzo e ricamato a mano. Per l’abito principesco Antonino si è ispirato alla Sicilia ,terra di profumi e tradizioni esaltando cosi nell’abito vari elementi ispirati ad essa. Il Tulle di seta avvolge l’intera silhouette evidenziando il punto vita ,con un’iconica coda maestosa di una vera e propria principessa ! Sui social, postando le foto del suo abito, la bella Lombardo ha scritto: “Ecco il mio primo abito da sposa. Un capolavoro maestoso interamente ricamato e cucito a mano da sarte e ricamatrici calabresi, fiore all’occhiello dell’artigianato del Mezzogiorno. Un abito ispirato alle regine arabo-turche e greco-bizantine che ho conosciuto e ammirato sui libri in tanti anni di studi.Anche il pizzo è stato creato in esclusiva per me: una decorazione rabescata di rami, sterpi, rovi e fiori selvatici. Un tributo alla vegetazione della Sicilia, arida, selvaggia e spontanea come me.” E ancora: “Grazie alle mani di Claudia e Nunzia, al genio creativo di Antonino, all’arte potente di Alessia e Francesco, agli insuperabili Tommaso e Alessandro, all’ospitalità dolce e sconfinata di Arrigo e Paola, a Iolanda, la mia wedding planner, che ha trasformato la mattina del mio matrimonio in uno shooting di moda.“

Poi per la festa due abiti molto diversi, che vi mostriamo in questa gallery

Quale abito indossato da Ambra Lombardo vi è piaciuto di più? Per il taglio della torta Ambra ha cambiato per la terza volta, indossando un vestito molto più sbarazzino ma comunque elegante e ha sciolto i suoi capelli! In uno dei momenti più romantici della festa, la bella prof ha anche dedicato una canzone a suo marito, accompagnandosi con la chitarra.