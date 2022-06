E’ meravigliosa Ambra Lombardo nel suo abito da sposa principesco: matrimonio in Sicilia per la prof

Ambra Lombardo ha coronato il suo sogno d’amore. Nella meravigliosa cornice di Noto, ha sposato il suo Lorenzo Cascino. Un matrimonio più che romantico per una sposa meravigliosa. Il matrimonio era stato annunciato poche ore fa da Ambra che sui social, aveva condiviso con i suoi follower gli scatti di un divertente addio al nubilato.

Ambra Lombardo si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Successivamente l’abbiamo vista più volte in tv anche per raccontare la sua storia d’amore con Kiko Nalli, conosciuto nella casa più spiata di Italia. Una storia d’amore che però non è andata a buon fine. Ambra desiderava altro per il suo futuro e ha trovato poco dopo, il grande amore. Un uomo per il quale ha deciso di cambiare la sua vita: si lascerà infatti l’Italia alle spalle per volare a Los Angeles e iniziare al suo fianco una nuova vita a stelle e strisce.

Poche ore fa, il matrimonio di Ambra Lombardo in Sicilia, nella sua amata terra natia. E’ stata la bella prof a postare in rete le foto delle nozze, un matrimonio da favola e lei era bellissima nel suo abito da sposa.

E’ un incanto Ambra Lombardo nel suo abito da sposa principesco

Per il suo matrimonio, Ambra Lombardo ha deciso di indossare un fantastico abito nuziale confezionato dallo stilista Antonino Cedro. La prof, che è già un incanto, di una bellezza da togliere il fiato, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo incantevole abito da sposa. E se è vero che nel giorno delle nozze, tutti gli occhi sono per la sposa, in questo caso, non c’è nessuno dubbio.

Gli scatti più belli delle nozze

Ambra e Lorenzo Cascino hanno deciso di sposarsi e di iniziare una nuova vita insieme in America. Ambra per amore cambierà la sua vita, rinunciando per ora anche al ruolo di insegnante, la professione che tanto ha amato. Lorenzo Cascino è un imprenditore ed esperto di comunicazione aziendale. Lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home. Come dicevamo in precedenza appunto, lavora negli Stati Uniti e insieme, da marito e moglie, Ambra e il suo Lorenzo, si preparano a questa nuova vita americana.