Amore al bacio per Belen Rodriguez e Stefano de Martino: Chi li becca

Che gossip d’estate sarebbe senza la paparazzata di Belen Rodriguez e Stefano de Martino sulla rivista Chi? Il giornale diretto da Alfonso Signorini pubblica questa settimana un nuovo numero dedicato a una delle coppie più amate in Italia. Parliamo di Stefano e Belen appunto, che da molti mesi ormai, fanno coppia fissa. Si mostrano poco sui social insieme, non hanno mai parlato molto di questo ritorno di fiamma e si godono la ritrovata serenità senza dare troppe spiegazioni. Vivono insieme, passano le vacanze insieme, ma hanno deciso a quanto pare, di non mostrarsi troppo come facevano prima. Nessuna dedica d’amore ostentata, come era successo quando Belen e Stefano due anni fa erano tornati insieme. Questa volta vivono in modo discreto la relazione e forse, sarà la volta buona!

Non abbiamo mai visto coccole, baci o abbracci ma questa settimana, è la rivista Chi a pubblicare il primo bacio tra Stefano e Belen. Il primo bacio che viene immortalato, si intende!

Estate al bacio per Belen e Stefano: i due sono inseparabili

Una passeggiata estiva per Belen e Stefano che ovviamente sono sempre braccati dai paparazzi che alla fine, sono riusciti a immortalare questo bacio. Dopo tanto penare, ecco il bacio tra Stefano e Belen che erano in compagnia del piccolo Santiago, sicuramente felice di rivedere di nuovo insieme, mamma e papà.

Le foto pubblicate questa settimana dalla rivista Chi documentano una gita nella Bergamasca come una famigliola qualunque tra coccole a Santiago e abbracci, giochi e sorrisi, sguardi complici e gesti romantici. Una fuga d’amore prima dei tanti impegni estivi della coppia: a Belen le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, e il lavoro da imprenditrice per la sua linea di abbigliamento, a Stefano le registrazioni in giro per l’Italia del Tim Summer Hits.