Belen e Stefano, la prima vacanza insieme con la famiglia al completo è dolcissima

Stefano e Belen sono tornati insieme, non ne parlano, non si mostrano in coppia nella stessa foto ma tra le storie di Instagram ci sono le stesse immagini. E’ la loro prima vacanza insieme con la famiglia al completo. Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno ritrovato il loro amore e sono solo alla ricerca della serenità, quella che offre anche una vacanza in quattro con i pranzi e le cene da preparare. E’ un primo piatto di pasta al pomodoro che attira subito l’attenzione, lo pubblica prima Stefano De Martino, poi Belen rivela che l’ha cucinato lei. A cena pomodori, olive, patate, pollo, la tavola apparecchiata all’aperto in un bellissimo giardino vicino alla piscina. Non dicono dove sono né quanto resteranno, continuano a pubblicare stories che parlano d’amore. Il buongiorno con i loro figli, i disegni di Santiago, il divertimento in piscina dei due fratellini, Luna e Santiago si adorano.

Belen e Stefano si sposeranno per la seconda volta?

Sono riapparse le loro fedi, anche Stefano De Martino l’ha rimessa al dito ma sembra che nell’ultimo loro addio abbiano anche firmato il divorzio. Davanti a Dio resteranno sposati per sempre ma chissà se decideranno di dire un altro sì, per essere ancora una volta per sempre marito e moglie. Stefano ha vissuto Il giorno più bello anche sul set. E’ uscito il film che lo vede tra o protagonisti accanto a Fiammetta Cicogna, lui proprio nel ruolo dello sposo. A Vanity Fair ha rivelato che lui il suo matrimonio lo rifarebbe di nuovo ma era solo per dire che i matrimoni degli altri sono noiosi e che è difficile che lui partecipi alle nozze degli altri.

Belen e Stefano si sono sposati nel 2013 per poi separarsi la prima volta nel 2015, il resto della storia la conosciamo tutti, tra alti e bassi hanno finalmente capito che sono anime gemelle.