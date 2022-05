Finalmente arrivano le foto di Belen e Stefano, del loro amore

Finalmente i paparazzi hanno beccato Belen e Stefano insieme, questa volta in barca, questa volta con tutti i dettagli che parlano della loro storia d’amore infinito. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme per l’ennesima volta, non è una novità, lei ha fatto di tutto per lasciarsi scoprire mentre De Martino ne avrebbe fatto volentieri a meno. Complice il bel tempo e la meravigliosa Napoli Belen e Stefano si sono fatti paparazzare in barca. Un fine settimana che avevamo già anticipato ma i due protagonisti mano nella mano così non li avevamo ancora visti. Non è il primo weekend da favola per la coppia ma è al largo di Capri, è perfetto, sotto la luce del sole e con una coppia di amici.

Per Belen e Stefano brindisi e balli a piedi nudi

La barca che porta il nome di Santiago, la voglia di stare un po’ da soli, la complicità dei nonni rimasti a Milano con i due nipotini. Niente di più perfetto per la coppia che dopo le soddisfazioni nel lavoro sembra avere capito come si ottiene la felicità.

Stefano imbocca Belen, insieme scattano selfie di coppia, ballano, si rilassano al sole, sembra tutto perfetto con tutta la complicità che mostrano. Tutti fanno il tifo per loro; anche Antonella Clerici di recente nella sua cucina di E’ sempre mezzogiorno ha parlato di Stefano e Belen sottolineando che lei fa il tifo per il loro amore, che domenica scorsa sono stati a pranzo da Mauro Improta, nel suo ristorante di Napoli. Non c’è bisogno di aggiungere altro, non possono più dire che si incontrano per Santiago, il loro amore è tornato alla luce del sole.

L’aveva forse già previsto Maria De Filippi che sarebbero tornati insieme, che a Stefano con il suo faccino si perdona tutto, qualunque cosa.