Antonella Clerici fa il tifo per Belen e Stefano e ne parla con Mauro Improta

Domenica primo maggio Belen Rodriguez e Stefano De Marino sono andati a pranzo nel ristorante di Mauro Improta. Antonella Clerici mostra la foto della coppia in posa con il suo chef napoletano e spiega che mostra lo scatto perché è sui social, perché già l’hanno vista in tanti. Anche noi ieri abbiamo pubblicato la foto scattata nel famoso ristorante di Napoli con Belen, Stefano e Mauro; la Clerici ha atteso un po’ per discrezione ma nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi si è lanciata in un po’ di sano gossip. “Tutti facciamo molto il tifo o almeno io faccio il tifo per questa coppia” Antonella Clerici è felice di vedere insieme Belen e Stefano, è un po’ lei a confermare che stanno insieme, anche se questo è il segreto di Pulcinella.

Mauro Improta orgoglioso di avere avuto Belen e Stefano nel suo ristorante

La conduttrice fa notare che Belen e Stefano sono andati a mangiare da Mauro e non da Mattia. Il figlio del noto chef partenopeo da qualche mese non lavora più nel ristorante del padre ma in un altro locale, per cercare la sua indipendenza, le sue esperienze. Più fiero che mai Mauro Improta annuisce e sorride. Chissà cosa avrà raccontato ad Antonella Clerici e agli altri protagonisti di E’ sempre mezzogiorno curiosi di sapere qualcosa in più della coppia che ormai da anni riempie la pagine di cronaca rosa.

Mauro Improta non ha certo bisogno di pubblicità per il suo ristorante, lui è in tv da più di 20 anni, prima con tutte le edizioni de La prova del cuoco e adesso con E’ sempre mezzogiorno, ma magari adesso altri vip vorranno posare con lui nel suo locale a Napoli. Belen Rodriguez e Stefano De Martino porteranno altra fortuna allo chef? Antonella Clerici intanto si augura che la coppia non scoppi mai più.