Vittorio Garrone e Antonella Clerici in luna di miele, lei bellissima nella sua casa a Roma

Tra le pagine della rivista Nuovo la dichiarazione d’amore di Antonella Clerici al suo compagno. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno risponde ancora una volta alla domanda che le pongono da quando per amore ha lasciato Roma e si è trasferita in Piemonte, ad Arquata Scrivia. La domanda è sempre la stessa, sul matrimonio e lei questa volta risponde che con il suo Vittorio è già in luna di miele. Una luna di miele iniziata e mai terminata, ovviamente per dire che la loro storia è un vero sogno, che continuano a vivere la magia dei primi giorni. La storia d’amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone insegna molto, il coraggio di crederci, di cambiare un po’ della propria vita alla ricerca della vera felicità, l’impegno costante. Ecco perché sono in luna di miele e al momento continuano a non avere intenzione di sposarsi. Antonella Clerici ha già detto sì più volte e Vittorio Garrone ha alle spalle un lungo matrimonio, forse un giorno ci saranno le loro nozze ma per il momento sono ben lontane.

Antonella Clerici bellissima per lo shooting nella sua casa a Roma

Non c’è nessuna vera luna di miele ma tutta la dolcezza di un grande amore in età adulta. Oggi in realtà la Clerici è a Roma per uno shooting fotografico. Il set è nella sua villa a Roma, la casa dove ogni tanto torna e che non ha alcuna intenzione di vendere.

Un vero caos in ogni stanza e la conduttrice mostra felice quello che sta accadendo, il make up fatto in bagno e l’entusiasmo del risultato. E’ infatti bellissima con i gioielli del brand che pubblicizza, il trucco diverso da quello di E’ sempre mezzogiorno, la camicia bianca che le dona molto. E’ a Roma da qualche giorno con sua figlia Maelle e dopo gli impegni con le amiche e di lavoro tornerà alla sua luna di miele.