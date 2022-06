Clizia Incorvaia costretta a cancellare il video della pappa al figlio

Ovviamente sui social c’è sempre chi ne sa più di un altro e questa volta Clizia Incorvaia non ha retto e ha cancellato il video di suo figlio. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono da un po’ impegnati con lo svezzamento del piccolo Gabriele. Come tutti i genitori attenti procedono con cura, un passo alla volta, guidati dal pediatra, ma con le immagini del su bambino che mangia la pappa l’influencer ha subito tantissimi attacchi. Non c’è niente di più tenero di una mamma e un papà che mostrano come cresce il loro bimbo. Clizia è una influencer, ha un gran seguito, molti apprezzano i suoi video, i suoi post, ma ecco che arrivano le critiche da parte di chi si improvvisa pediatra e nonostante la Incorvaia sia già mamma di una bambina le dicono che sta sbagliando tutto. L’ex gieffina vip aveva già subito le critiche per avere smesso di allattare troppo presto ma adesso non ha retto e tra le stories si è scagliata contro chi è capace di rovinare tanta bellezza.

Clizia Incorvaia e lo svezzamento del suo piccolo Gabriele

Dopo avere pubblicato il video in cui il dolce Gabriele assaggia la frutta sono arrivati i commenti di chi pensa che sia tutto sbagliato, che non si svezza così un bebè.

“A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta, e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra che segue in maniera eccelsa Gabriele” ha scritto nelle storie di Instagram la Incorvaia aggiungendo sempre più arrabbiata il motivo per cui ha eliminato il video del suo bambino.

“Non voglio energie negative e gente che scrive cose senza criterio sotto un video di bellezza. Io non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare anche ciò. Noi abbiamo un pediatra ed è a lui che facciamo riferimento e non a tuttologi vari ed eventuali”.