Diana Del Bufalo: pizza a casa con Edoardo Tavassi e fidanzato australiano

Una bellissima serata ieri per Diana Del Bufalo che ha potuto riabbracciare Edoardo Tavassi appena tornato dall’Isola dei famosi. C’è però anche un’altra novità perché forse Diana Del Bufalo ha un nuovo amore. Dicono abbia presentato il suo fidanzato, un ragazzo australiano: Benjamin Walsh. L’attrice e l’ex naufrago sono stati fidanzati, pochi mesi e un’amicizia che sembra durerà per sempre, anche se la madre di Edoardo Tavassi sarebbe felice di vederli di nuovo fidanzati. Ieri sera si sono ritrovati tutti in casa per una golosa pizza, Edoardo e Diana non erano da soli, con loro anche Cristiano Caccamo, legatissimo ad entrambi ed altri. C’era anche l’australiano indicato come nuovo fidanzato della De Bufalo?

Che emozione riabbracciare Edoardo Tavassi

Emozionatissimi hanno abbracciato Edoardo che di certo è cambiato molto fisicamente con tutti i chili persi ma che resta sempre il solito, pronto a fare ridere tutti. E’ però Cristiano che lo prende in giro ringraziandolo per averli delusi tutti perché non ha vinto L’Isola dei famosi.

Tra una risata e l’altra però i fan di Diana Del Bufalo vogliono sapere di più del suo presunto nuovo amore. Lei è appena tornata dal Messico, un viaggio bellissimo che sembra abbia avverato i suoi desideri. Diana e Benjamin pubblicano i video in cui mostrano quanto sono affiatati, non può essere solo amicizia anche tra loro. Non si sa come si sono conosciuti, non si sa se sono davvero fidanzati, in pratica non si sa molto se non del loro bellissimo viaggio in terra messicana. Il gossip ha preso qualche informazione lui sembra sia stato il compagno di Alyssa Sutherland, ma ai fan della meravigliosa attrice italiana importa poco, è di Diana e Benjamin che vogliono sapere di più; perché Cristiano ed Edoardo sono solo suoi grandi amici e per la loro beniamina vogliono anche l’amore.