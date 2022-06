Nicolò Zaniolo al largo di Ponza è in dolce compagnia?

Ed ecco che Nicolò Zaniolo torna tra le pagine del gossip ma questa volta le foto pubblicate dalla rivista Chi non sono quelle che ritraggono il calciatore non nel ruolo di tenero papà ma di un “tombeur de femmes” che sullo yacht si scatena e sembra marcare le curve di una bellissima ragazza. Non c’è il campo di calcio ma Zaniolo segue le regole e non perde di vista l’obiettivo. Chi svela il suo interesse nei confronti di un’amica che forse è già molto di più per lui e che sembra sia una bravissima hair stylist. Sono in compagnia di altri amici, non sono soli e si scatenano tutti al largo di Ponza. I paparazzi anche a distanza non possono fare a meno di notare le attenzioni tra i due e anche il bikini che sembra un tantino piccolo sul corpo della avvenente ragazza. Crema solare da spalmare, abbracci e poi gli immancabili tuffi.

Nicolò Zaniolo in vacanza ma chi è la ragazza sullo yacht?

Sono un bel gruppetto al largo di Ponza, tutti insieme per qualche giorno di vacanza prima della ripresa degli allenamenti. Sono in tanti ma l’interesse è per lei che sembra si chiami Kejdis Bardhi e che tra lei e Nicolò Zaniolo ci sia una intesa perfetta.

Come tutti sanno Zaniolo gioca con la maglia della Roma, in campo è molto corteggiato e di recente, prima del fine settimana a Ponza, è sato avvistato in Toscana con un altro calciatore molto amato, Federico Chiesa. Il selfie dei due calciatori insieme apparso nelle storie social ha fatto sognare chi li vorrebbe nella stessa squadra, in particolare nella Juve. Chissà che prima o poi non accada, perché sembra che Zaniolo non abbia solo una passione per le curve ma anche per la maglia bianconera. Attendiamo il seguito in ogni campo, sportivo e in amore.