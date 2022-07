Belen ha minacciato Antonino? La sua risposta in un video

Dicono che Belen Rodriguez abbia minacciato Antonino Spinalbese, che non abbia preso bene la sua partecipazione al GF Vip né la sua nuova storia d’amore con Giulia Tordini. Che Belen abbia timore della presenza di Antonino nella casa del Grande Fratello vip può essere comprensibile, meno che possa provare fastidio per la nuova relazione del padre di sua figlia. Dicono che la showgirl argentina abbia messo in guardia il suo ex compagno minacciandolo di querela nel caso si azzardasse a parlare di lei o della figlia. In realtà che Antonino Spinalbese sia uno dei nuovi concorrenti del reality show di Alfonso Signorini non è ancora ufficiale. Lui ha confermato il contatto con il GF, immaginiamo quanto lo stiano corteggiando, ma non c’è altro per il momento, manca la conferma ufficiale, la presentazione del cast al gran completo.

Belen pubblica i video con Luna e Santiago

Potrebbe essere normale che Belen abbia avvisato Spinalbese che potrebbe arrabbiarsi molto se nella casa raccontasse della sua vita privata ma nessuno dei due ne parla, però lei sembra rispondere con dei video dolcissimi.

Tra le storie di Instagram una serie di immagini dei suoi figli che giocano sul pavimento. Non è la prima volta che mostra il primogenito che coccola la sorella, che la fa divertire. Non è la prima volta che mostra Luna innamorata del fratello. In più c’è un video girato da Stefano De Martino: sono tutti in piscina, Belen tiene in braccio la piccolina che lancia sguardi dolcissimi a Santiago e a Stefano. La Rodriguez si scioglie e non c’è risposta migliore di quelle immagini, della sua famiglia.

Antonino Spinalbese ha confidato che tra lui e la sua ex l’unico legame è solo per la figlia Luna, si sentono solo per lei. E’ ovvio che per Belen dovrà continuare così anche in caso di reality show.