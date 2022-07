Matrimonio in trattore per Davide Silvestri: tutti i vipponi scatenati formato contadini

E’ stato sicuramente un matrimonio diverso dal solito quello di Davide Silvestri e Alessia Costantino. L’ex attore e la sua neo moglie infatti, hanno deciso di sposarsi alla loro maniera, regalando a tutti gli ospiti e ai familiari, un matrimonio rurale, tanto che lo sposo, prima è arrivato con una moto presso la tenuta scelta per la cerimonia e poi, ha raggiunto tutti i suoi invitati a bordo di un trattore. Un matrimonio in tema rurale che ha richiesto anche un dress code molto particolare per gli invitati. Abbiamo visto gli ex vipponi indossare camicie coloratissime, cappelli di paglia, in stile contadino insomma! Ma a proposito di vipponi? Chi c’era al matrimonio di Davide Silvestri e della sua Lili?

Il matrimonio di Davide Silvestri e Alessia: i vipponi invitati

Davide Silvestri è arrivato alla cerimonia sul trattore con tanto di testimoni trainati sul carretto. Anche il dresscode chiesto agli invitati è stato in tema: tutti vestiti come fossero dei moderni contadini. Tra gli ex concorrenti che hanno vissuto al fianco di Davide nella casa del GF VIP 6 abbiamo ritrovato Katia Ricciarelli con una camicia floreale; e ancora Barù Gaetani con una salopette, nel suo stile più amato, si può dire; Jessica Selassié ha invece deciso di indossare un paio di gonna/pantaloncini corti di jeans e poi ha sfoggiato una cortissima camicia a quadri rossa e bianca. In pieno stile contadino anche Giucas Casella. Spicca invece l’assenza di Soleil Sorge che sembrava essere molto amica nella casa di Davide…

Gli sposi, per il loro matrimonio, hanno scelto la tenuta La Lodovica, a Vimercate . Da ieri in rete circolano alcune immagini e dei video ma per vedere tutte le foto più belle di queste nozze, bisognerà attendere il nuovo numero della rivista Chi in edicola la prossima settimana.