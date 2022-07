Davide Silvestri sposa la sua Lili: le foto più belle del matrimonio con Alessia sui social

C’era grande attesa oggi per il matrimonio di Davide Silvestri che, nella casa del Grande Fratello VIP 6 aveva promesso alla sua Lili, che ci sarebbe stato il prima possibile il giorno del si. E quel giorno è stato oggi. Vista la presenza di ex concorrenti del GF VIP, le foto sui social di questo giorno magicamente romantico non sono mancate. Ed è proprio grazie agli scatti pubblicati sui social che abbiamo potuto anche capire il genere di festa che Alessia e Davide Silvestri hanno voluto per il loro matrimonio. Se gli sposi erano elegantissimi, molto diversa invece è stato il dress code degli invitati che erano molto sportivi. Immaginiamo infatti che il tema di queste nozze sia l’ambiente bucolico, la campagna!

“Stiamo organizzando tutte le cose e speriamo di sposarci prestissimo. Per adesso pensiamo di farlo entro fine settembre, ma se riusciamo lo faremo già tra luglio ed agosto” aveva detto Davide ospite a Verissimo parlando del matrimonio con la sua Alessia Costantino.

Oggi il matrimonio di Davide Silvestri e Alessia

“È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia“, aveva raccontato Davide Silvestri, dopo la romantica proposta alla sua Lili.

Gli ex vipponi al matrimonio di Davide e Lili

Dicevamo che c’era grande attesa per questo matrimonio anche per un altro motivo. I fan di Jessica e Barù infatti, volevano capire come sarebbero stati i rapporti tra i due ex vipponi che dopo tempo ( e varie frecciate social) si sono incontrati di nuovo. Tra gli altri invitati anche Katia Ricciarelli, che probabilmente ha deliziato gli ospiti con la sua voce. E poi anche Giucas Casella.

In questo dolcissimo scatto anche Kekko dei Modà.