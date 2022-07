Stash al settimo cielo svela insieme a Giulia il sesso del secondo bebè

Nelle ultime puntate dell’edizione 2021-2022 di Verissimo, Stash era tornato da Silvia Toffanin nei panni di giudice di Amici ma aveva parlato anche della sua vita privata. Era stata proprio Maria de Filippi ad annunciare in tv, che il cantante, e coach del talent di Canale 5, stava diventare padre per la seconda volta. E dallo studio di Verissimo Stash aveva svelato che gli sarebbe piaciuto tanto avere un’altra femminuccia, dopo la piccola Grace, la prima figlia nata dalla relazione con Giulia Belmonte. A quanto pare, il desiderio di papà Stash si è avverato. Proprio ieri infatti, la compagna di Stash ha fatto sui social un post, per rivelare a tutti che sta per arrivare una seconda femminuccia e il frontman dei The Kolors, non poteva che essere più felice.

“Arriverà un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla. Sono felice!”, ha scritto Stash su Instagram, dove è seguito da oltre un milione di follower. Nessun matrimonio all’orizzonte per il cantante e la bellissima Giulia. Stash ne aveva parlato sempre in tv: al momento lui e Giulia si stanno concentrando sulla piccola Grace e dopo la scoperta della seconda gravidanza, sulla creatura che arriverà tra qualche mese. Le nozze possono attendere.

Tutta la felicità di Stash presto papà bis

Giulia ieri, postando delle bellissime immagini che la mostrano super coccolata da Stash con pancione in bella vista, aveva scritto sui social: “Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te!“. Nessun dettaglio rivelato sul nome scelto per la piccola, è ancora troppo presto ? Vedremo.