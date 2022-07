Matri e De Rossi in barca con le famiglie: l’estate è a Formentera

Anche questa estate Federica Nargi e Alessandro Matri sono a Formentera, è lì che da anni trascorrono parte delle vacanze. L’estate 2022 è speciale, resta un mistero il matrimonio tra l’ex velina e l’ex calciatore, ma intanto arrivano gli amici più cari. Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum hanno raggiunto la coppia a Formentera; sono tutti insieme in barca, con loro ovviamente anche i figli. Bellissima l’estate e ancora una volta Federica Nargi e Alessandro Matri con le figlie Sofia e Beatrice trascorreranno parte di luglio tra Ibiza e Formentera, con loro anche l’amico Cristian Brocchi con la sua famiglia. Davvero un bel gruppo sotto il sole per giornate perfette e serate piene di allegria. In barca è soprattutto l’ex centrocampista della Roma che appare scatenato con i suoi tuffi.

La rivista Gente pubblica le foto di Matri e De Rossi in barca a Formentera

Sono tutti a bordo di una bellissima barca al largo di Formentera. I due calciatori sono molto amici, si frequentano spesso durante l’anno e con Brocchi sono un trio perfetto. Nel mirino dei paparazzi non ci sono solo le acrobazie dei tre amici ma anche i fisici mozzafiato delle tre amiche che sfoggiano un bikini dopo l’altro ma che si preoccupano davvero poco della presenza dei fotografi.

E’ Federica Nargi che si lascia andare agli scatti da pubblicare sul suo profilo social mentre Sarah Felberbaum è più impegnata in tenere coccole con Daniele. Anche per i bambini è ovviamente una gran festa, sono tutti ancora piccoli, sia le due principesse Matri che i bellissimi figli di Sarah e Daniele: Oliva e Noah. L’estate è solo all’inizio e dopo due anni di attesa i paparazzi adesso sono più scatenati che mai alla ricerca di tutti i vip che non vedono l’ora di concedersi le vacanze tanto attese.